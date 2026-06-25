Enshrouded z oficjalną datą premiery. Pełna wersja zadebiutuje tuż przed GTA 6

Produkcja studia Keen Games w końcu trafi też na konsole, ale na początku tylko jednego producenta.

Już w styczniu zapowiedziano, że Enshrouded opuści wczesny dostęp jesienią 2026 roku. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak informacji, kiedy dokładnie to nastąpi. Na szczęście deweloperzy ze studia Keen Games postanowili nie trzymać fanów dłużej w niepewności i ujawnili datę premiery pełnej wersji swojej gry.

Premiera pełnej wersji Enshrouded w październiku 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja Enshrouded zadebiutuje na rynku 15 października 2026 roku. Tego samego dnia gra ukaże się również na konsolach PlayStation 5. Keen Games ma jednak złe wieści dla użytkowników Xbox Series X/S, ponieważ wspomniana produkcja trafi na konsole Microsoftu dopiero wiosną 2027 roku.