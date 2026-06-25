Enshrouded z oficjalną datą premiery. Pełna wersja zadebiutuje tuż przed GTA 6

Produkcja studia Keen Games w końcu trafi też na konsole, ale na początku tylko jednego producenta.
Już w styczniu zapowiedziano, że Enshrouded opuści wczesny dostęp jesienią 2026 roku. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak informacji, kiedy dokładnie to nastąpi. Na szczęście deweloperzy ze studia Keen Games postanowili nie trzymać fanów dłużej w niepewności i ujawnili datę premiery pełnej wersji swojej gry.
Premiera pełnej wersji Enshrouded w październiku 2026
Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja Enshrouded zadebiutuje na rynku 15 października 2026 roku. Tego samego dnia gra ukaże się również na konsolach PlayStation 5. Keen Games ma jednak złe wieści dla użytkowników Xbox Series X/S, ponieważ wspomniana produkcja trafi na konsole Microsoftu dopiero wiosną 2027 roku.
Wraz z datą premiery opublikowano też zwiastun, który pozwala rzucić okiem na część nadchodzących nowości. Twórcy nie opublikowali jednak pełnej listy zmian, które zostaną wprowadzone w pełnej wersji. Na szczęście „jeszcze tego lata” deweloperzy opublikują „więcej informacji na temat ulepszeń, optymalizacji, zmian poprawiających komfort gry, a także wszystkich nowości”.
Jesteś Dzieckiem Płomienia, ostatnią nadzieją wymierającej rasy. Przebudź się, przetrwaj mglistą zarazę i odbuduj utracone piękno królestwa. Wyrusz w świat, pokonuj bossów, zbuduj siedzibę i ukształtuj swoje przeznaczenie w grze przetrwania z gatunku RPG i akcji z trybem współpracy dla 16 graczy – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że Enshrouded może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Mieliście już okazję zagrać w produkcję studia Keen Games? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, czy czekacie na premierę pełnej wersji.
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