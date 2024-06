Enshrouded dostało drugą aktualizację. Wyczekiwana funkcja wreszcie trafiła do graczy

Enshrouded to survivalowe RPG, które od momentu premiery cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy. Pod koniec marca bieżącego roku do gry trafiła pierwsza duża aktualizacja, a w ubiegłym miesiącu deweloperzy z Keen Games podzielili się planami na rozwój produkcji. Twórcy nie zwalniają tempa i właśnie udostępnili kolejny update, który wprowadza przede wszystkim wyczekiwaną od momentu premiery funkcję.

Druga duża aktualizacja Enshrouded jest już dostępna

Melodies of the Mire to druga duża aktualizacja, która trafiła właśnie do Enshrouded. Jak poinformowali twórcy w najnowszym wpisie na platformie Steam, survival urozmaicił obszar o nazwie Blackmire (dla graczy na poziomie 13-15), w którym spotkamy nowe – niektóre z nich przyjazne – stworzenia. Region zapewni kolejne zadania, wyzwania i wrogów, a według twórców „krążą nawet pogłoski o kolejnym ocalałym ukrytym wśród zatopionych ruin starożytnych”.