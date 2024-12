Enotria: The Last Song wreszcie z datą premiery na Xbox Series X/S. Włoski soulslike wkrótce trafi do kolejnych graczy

We wrześniu dowiedzieliśmy się, że Enotria: The Last Song nie trafi na Xboxy Series X/S równocześnie z innymi platformami. Premiera na PC miała miejsce 16 września, a na PlayStation 5 19 września, jednak posiadacze sprzętu Microsoftu musieli poczekać. Teraz natomiast wreszcie poznaliśmy datę premiery włoskiego soulslike’a na konsolach Xbox.

Enotria: The Last Song ma datę premiery na Xbox Series X/S

Jak możemy przeczytać na Xbox Wire, Enotria: The Last Song wreszcie zmierza na Xboxy Series X/S. Zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie, premiera włoskiego soulslike’a na sprzęcie Microsoftu nastąpi 12 grudnia 2024 roku. Gra nie jest jeszcze dostępna w sklepie Xbox, a data premiery nie została jeszcze oficjalnie przekazana przez Jyamma Games.