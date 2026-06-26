Endurance Motorsport Series prezentuje nowe auta i tor Nevada Motorsportway. Cadillac, Corvette i Mustang dołączają do stawki

Endurance Motorsport Series pokazuje nową zawartość, która trafi do gry na premierę.
Twórcy Endurance Motorsport Series opublikowali nowy zwiastun gry, prezentując nie tylko kolejny tor wyścigowy, ale również kilka wcześniej nieujawnionych samochodów. W materiale pokazano fikcyjny obiekt Nevada Motorsportway oraz trzy amerykańskie maszyny, które dołączą do listy dostępnych pojazdów.
Endurance Motorsport Series prezentuje nową zawartość
Choć produkcja zaoferuje wiele prawdziwych torów wyścigowych, takich jak Fuji Speedway, Autodromo Nazionale Monza czy Circuit de Spa-Francorchamps, nowy zwiastun skupia się na całkowicie fikcyjnym obiekcie o nazwie Nevada Motorsportway. Tor ma długość 5,1 kilometra i łączy długie proste z bardziej technicznymi sekcjami. Deweloperzy podkreślają również, że wysokie temperatury oraz duża wilgotność powietrza będą wpływać na poziom przyczepności, co zmusi graczy do odpowiedniego zarządzania ogumieniem podczas długodystansowych wyścigów.
Wraz z nowym torem zaprezentowano trzy wcześniej nieogłoszone pojazdy:
Cadillac V-Series.R
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
Ford Mustang GT3
Cadillac V-Series.R napędzany jest silnikiem V8 o pojemności 5,5 litra wspieranym przez układ hybrydowy i rywalizuje w klasie Hypercar w FIA World Endurance Championship. Z kolei Corvette Z06 GT3.R bazuje na drogowym modelu Z06 i wykorzystuje jednostkę LT6 V8 o pojemności 5,5 litra. Ford Mustang GT3 został wyposażony w wolnossący silnik V8 o pojemności 5,4 litra. Nowe samochody dołączają do wcześniej potwierdzonych prototypów, wśród których znajdują się BMW M Hybrid V8, Lamborghini SC63 oraz Porsche 963.
GramTV przedstawia:
Za produkcję odpowiada studio KT Racing. Endurance Motorsport Series stawia na dość nietypowe rozwiązanie, ponieważ gracze będą jednocześnie prowadzić samochód na torze i zarządzać strategią zespołu z alei serwisowej. Każdy zespół ma się składać z trzech kierowców oraz inżyniera, a odpowiednie planowanie pit stopów i strategii wyścigowej ma odegrać kluczową rolę podczas rywalizacji.
Dokładna data premiery gry nie została jeszcze ujawniona, jednak Endurance Motorsport Series ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
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