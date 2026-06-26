Endurance Motorsport Series prezentuje nowe auta i tor Nevada Motorsportway. Cadillac, Corvette i Mustang dołączają do stawki

Twórcy Endurance Motorsport Series opublikowali nowy zwiastun gry, prezentując nie tylko kolejny tor wyścigowy, ale również kilka wcześniej nieujawnionych samochodów. W materiale pokazano fikcyjny obiekt Nevada Motorsportway oraz trzy amerykańskie maszyny, które dołączą do listy dostępnych pojazdów.

Endurance Motorsport Series prezentuje nową zawartość

Choć produkcja zaoferuje wiele prawdziwych torów wyścigowych, takich jak Fuji Speedway, Autodromo Nazionale Monza czy Circuit de Spa-Francorchamps, nowy zwiastun skupia się na całkowicie fikcyjnym obiekcie o nazwie Nevada Motorsportway. Tor ma długość 5,1 kilometra i łączy długie proste z bardziej technicznymi sekcjami. Deweloperzy podkreślają również, że wysokie temperatury oraz duża wilgotność powietrza będą wpływać na poziom przyczepności, co zmusi graczy do odpowiedniego zarządzania ogumieniem podczas długodystansowych wyścigów.