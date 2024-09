Emmy 2024: Szogun z 14 statuetkami, ale jeszcze przed głównym rozdaniem

Serial The Bear również ma powody do świętowania, zdobywając 7 nagród, w tym dwie za gościnne występy Jona Bernthala i Jamie Lee Curtis w serialu komediowym . Dodatkowe statuetki przyznano za dźwięk, montaż i zdjęcia. 6 statuetek zdobył program Saturday Night Live, dzięki czemu także wszedł do grona liderów.

Dużym wydarzeniem było również wyróżnienie piosenki do Zbrodni po sąsiedzku, autorstwa Benja Paseka i Justina Paula. Panowie dzięki tej nagrodzie dołączyli do do prestiżowego grona zdobywców EGOT – artystów, którzy zdobyli Oscara, Grammy, Tony i Emmy.

Tegoroczne Emmy są, jak na razie, bardzo udane dla produkcji Disneya. Stacja FX ma już 27 wyróżnień, Disney+ 9, z kolei, także należące do koncernu ABC, National Geographic i Hulu – po 7 statuetek. Dla porównania – Netflix ma 18 statuetek, a Apple+ ma ich 15.

Na ustach wszystkich jest jednak ponownie serial Szogun, który z 14 statuetkami stał się faworytem do głównej wygranej. Przypomnijmy, że serial oparty został na bestsellerowej powieści Jamesa Clavella, przedstawia historię angielskiego żeglarza, który trafia do feudalnej Japonii. Produkcja zdobyła ogromną popularność i uznanie za wierne odwzorowanie japońskich realiów, imponującą scenografię oraz złożone postacie, co zaowocowało nagrodami oraz tym, że oficjalnie przedłużono serial na drugi sezon.