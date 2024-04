Embracer Group przekształca się w 3 oddzielne firmy. Restrukturyzacji ciąg dalszy

Coffee Stain & Friends określane jest natomiast jako „zróżnicowany podmiot zajmujący się grami”. Wspomniana firma ma koncentrować się na grach niezależnych oraz A/AA premium, a także produkcjach free-to-play na PC, konsole i urządzenia mobilne z „wysokim stopniem powtarzalnych przychodów”.

Middle-earth Enterprises & Friends to z kolei „kreatywna potęga w dziedzinie tworzenia i publikowania gier AAA na PC i konsole”. Wspomniana firma – jak wskazuje sama nazwa – będzie również zarządzać marką The Lord of the Rings. W jej rękach znajdować będą się także inne IP, w tym m.in. Tomb Raider.