Elon Musk jednym z najlepszych graczy w Diablo 4: Vessel of Hatred

Mowa konkretniej o rankingu najlepszych czasów w aktywności znanej jako Pit. Polega ona na tym, że gracz wchodzi do lochu, a następnie musi pokonać odpowiednią liczbą przeciwników, aby odblokować bossa. Wszystko to z licznikiem czasu, która działa jako dodatkowa motywacja, aby poprawiać nie tylko swoje własne wyniki, ale również być lepszym od innych graczy.

Elon Musk w ostatnich miesiącach mocno wspierał kampanię prezydencką Donalda Trumpa, nie tylko finansowo, ale również biorąc udział w wiecach kandydata Republikanów. Mimo to multimiliarder znalazł czas na ogrywanie Diablo 4: Vessel of Hatred, który wyszedł na początku października. W niedawnym wywiadzie u Joe Rogana przyznał, że jest jednym z najlepszych graczy na świecie, zajmując miejsce w rankingu TOP 20 jako drugi z Amerykanów.

Niektórzy gracze zaczęli zastanawiać się, czy Elon Musk rzeczywiście sam osiągnął ten wynik. Wielu graczy dziwi się, jak jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie znalazł czas, aby regularnie grać w najnowszy dodatek do Diablo 4, aby osiągnąć tak wysoki rezultat.

Warto również wspomnieć, że Musk znany jest ze swojego zamiłowania do gier. Wcześniej potwierdził, że jednymi z jego ulubionych gier są Elden Ring oraz Cyberpunk 2077.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4: Vessel of Hatred, czyli DLC do gry, jest dostępne od 8 października na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Recenzja Diablo IV: Vessel of Hatred - nienawiść wsiąka do Sanktuarium powoli.