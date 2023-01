Elden Ring z intro w stylu anime

Czym dłużej gram w Elden Ring, tym bardziej dostrzegam rzeczy, dzięki którym produkcja od FromSoftware zabrała tak oddaną społeczność. Gracze bezustannie dostarczają nam ciekawostek dotyczących najbardziej docenionego tytułu ubiegłego roku. Przedstawiamy Wam wideo autorstwa jednego z fanów.

Elden Ring – fanowskie wideo w stylu anime

Użytkownik o nicku macckerel pochwalił się swoją pracą na platformie reddit.com. Stworzył on wideo wprowadzające do gry, które utrzymał w klimatach charakterystycznych dla anime. Jeśli lubicie i oglądacie „chińskie bajki”, to z pewnością dostrzeżecie wiele podobieństw. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który znajdziecie tutaj.



A jeśli jesteście ciekawi innych interesujących dokonań, którymi może pochwalić się Elden Ring i społeczność zebrana wokół gry, to poniżej znajdziecie linki do kilku wartych wzmianki artykułów: