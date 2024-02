Elden Ring: Shadow of the Erdtree otrzyma system levelowania podobny do Sekiro

Hidetaka Miyazaki dzieli się kolejnymi szczegółami na temat nadchodzącego dodatku.

Zgodnie z zapowiedziami Elden Ring: Shadow of the Erdtree to największy dodatek w historii From Software. Tymczasem Hidetaka Miyazaki – szef japońskiego studia – postanowił podzielić się kolejnymi szczegółami na temat wspomnianego rozszerzenia. Deweloper ujawnił, że wyczekiwane przez wielu fanów gatunku soulslike DLC będzie stanowić duże wyzwanie również dla wysokopoziomowych postaci. W Elden Ring: Shadow of the Erdtree ma pojawić się system levelowania postaci podobny do Sekiro: Shadows Die Twice Zgodnie z przekazanymi informacjami Elden Ring: Shadow of the Erdtree będzie korzystać z osobnego systemu levelowania postaci zapożyczonego z Sekiro: Shadows Die Twice. Miyazaki w rozmowie z serwisem Famitsu (dzięki PC Gamer) wyjaśnił, że oprócz normalnego systemu rozwoju postaci opartego na runach, nadchodzące DLC wprowadzi również statystykę „siły ataku”. Deweloper nie podzielił się szczegółami, ale prawdopodobnie pozwoli ona na zadawanie większych obrażeń.

Miyazaki dodaje, że From Software zdecydowało się na wprowadzenie takiego rozwiązania, by w Elden Ring: Shadow of the Erdtree odtworzyć swobodę znaną z podstawowej wersji i zachęcić graczy do eksploracji oraz zdobywania poziomów w celu przygotowania się do starcia z bossem. Deweloper dodał, że dzięki temu nawet użytkownicy posiadający wysokopoziomową postać będą mogli ponownie doświadczyć wspomnianej „swobody”.

Wypowiedź Miyazakiego sugeruje więc, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree będzie stanowić wyzwanie nawet dla maksymalnie rozwiniętych postaci. Niewykluczone, że gracze będą musieli najpierw zwiększyć siłę ataku, by stawić czoła wymagającym przeciwnikom, których ma nie zabraknąć w nadchodzącym DLC. Jeśli natomiast cały system będzie działał podobnie jak w Sekiro: Shadows Die Twice, to wspomnianą statystykę będzie można rozwinąć po zabiciu innych – nieco słabszych – bossów. Na koniec przypomnijmy, że premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree zaplanowana jest na 21 czerwca 2024 roku. Dodatek zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.