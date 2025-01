Eksperyment z małpą CGI się nie udał? Better Man zalicza fatalny wynik finansowy

Problemem jest nie tylko słabe zainteresowanie widzów, ale również ogromny budżet – oszałamiające 110 milionów dolarów. Produkcja została niezależnie sfinansowana, a Paramount kupił prawa do dystrybucji za 25 milionów dolarów. Teraz wytwórnia stoi przed trudnym zadaniem odzyskania choć części zainwestowanych środków.

Decyzja o tym, by Robbiemu Williamsowi nadać cyfrowe, małpie oblicze, była ambitnym, ale ryzykownym pomysłem. Choć niektóre recenzje doceniły artystyczne walory produkcji, to nietypowa kreacja głównej postaci najwyraźniej wywołała zamieszanie wśród widzów. Przypadek ten może pokazywać, że innowacyjność w sztuce wymaga nie tylko odwagi, ale też wyczucia oczekiwań publiczności. Warto dodać dla porównania, że film Rocetman, biografia Eltona Jona zarobiła około 300 milionów dolarów – co także może nie wydawać się zawrotną sumą. Ten film ratuje jednak fakt, że kosztował jedynie 40 milionów dolarów.