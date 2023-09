Ed Boon chciał, żeby głos każdej postaci w Mortal Kombat 1 podkładała gwiazda

Jednym z największych marzeń Boona było, żeby każdą postać zagrał aktor.

Jedną z rzeczy, które sprawiłyby mi największą przyjemność, ale nie udało się, był następujący pomysł. A co by było, gdyby każdą postać w tej grze wcielił się aktor? Mieć Keanu Reevesa w roli Kenshiego... to pozostaje jako wielkie marzenie. Nawet nie myśleliśmy o pieniądzach, jakie by to pochłonęło. Zastanawialiśmy się tylko, co by było, gdybyśmy stworzyli grę, w której każdą postać grałby aktor, znany, rozpoznawalny aktor. Johnny Cage był zdecydowanie tą postacią, którą mógłby zagrać Jean-Claude Van Damme. Wielu aktorów nie zdaje sobie sprawy, jak wyrafinowane są gry wideo. Rejestrując się w tej grze, nie zapisujesz się tylko na jeden dzień, ale chcesz wziąć udział w studiu nagraniowym przez godzinę i gotowe. To jak prawdziwa praca aktorska.