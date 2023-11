UEFA Euro 2024 zostanie dodane za darmo do EA Sports FC 24

Zgodnie więc z podanymi przez Electronic Arts informacjami, UEFA Euro 2024 trafi do wspomnianych trzech produkcji latem – na start turnieju, który został zaplanowany na 14 czerwca; będzie to całkowicie darmowa aktualizacja . Nowość będzie dostępna na wszystkich platformach sprzętowych, czyli na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Warto również dodać, że gracze EA Sports FC 24 od 18 grudnia do 16 stycznia będą mogli zgarniać ekskluzywną (i tym samym niewymienialną) kartę jednego z piłkarzy do trybu Ultimate Team. Wyjątek stanowią gracze EA Sports FC Mobile, którzy prezent mogą odbierać już teraz. Możliwi do wylosowania zawodnicy to: