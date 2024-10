Dziś premiera nowej gry bullet hell shooter - Kill Knight

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj doczekamy się premiery nowej gry typu arena survival, która zawiera elementy roguelike’a oraz bullet hell shootera. Na zwiastunie widzimy kilka scen fabularnych oraz ujęcia z gameplayu z udziałem dziesiątek wrogów.

Kill Knight - dziś premiera nowego bullet hell shootera

W Kill Knight wcielamy się w wojownika, który trafił do otchłani w wyniku zdrady. Przybiera on postać Rycerza Śmierci - zwłok wyposażonych w zbroję, a następnie przemierza on całą krainę w celu pokonania Ostatniego Anioła. W trakcie rozgrywki odwiedzimy pięć warstw Otchłani i zawalczymy tam z wielkimi grupami różnorodnych wrogów posiadających unikalne umiejętności. W Kill Knight wraz z postępem odblokowujemy ograniczone zasoby, które możemy użyć do wzmocnienia naszej postaci. Na karcie Steam twórcy udostępnili listę najistotniejszych elementów gry: