Dziś debiutuje The Valiant – RTS z akcją w XIII-wiecznej Europie. Oto trailer

Strategia The Valiant debiutuje właśnie na pecetach. Z tej okazji deweloper KITE Games i wydawca THQ Nordic zapraszają do obejrzenia przesyconego akcją premierowego trailera . Filmik zamieszczamy na dole tego newsa. I dodatkowo warto napomknąć, że na GRAM.pl znajdziecie pierwsze wrażenia z produkcji . Publikowaliśmy je pod tym adresem . Z kolei tutaj zobaczycie prezentację trybu Last Man Standing.

Generalnie w The Valiant śledzimy poczynania byłego uczestnika wypraw krzyżowych Teoderyka von Akenburga, który musi rozliczyć się ze swoją przeszłością. O co dokładnie chodzi, długo by mówić – opowieść jest trochę zagmatwana. Na stronie gry na Steamie czytamy:

Poznaj historię Theodericha von Akenburga, potępiającego okrucieństwa wojny byłego krzyżowca. Musi on wrócić do akcji z powodu wydarzeń, które sam zapoczątkował 15 lat temu. Wtedy to wraz towarzyszem broni, Ulrichem von Grevelem, znaleźli pęknięty fragment starożytnej relikwii, kostura Aarona. Teraz Theoderichowi składa wizytę młody zakonnik o imieniu Malcom, który twierdzi, że Ulrich ma obsesję na punkcie odnalezienia pozostałych fragmentów artefaktu, co mogłoby sprowadzić na świat niewyobrażalne zło i cierpienie, ponieważ kryje on moc, jakiej nie powinien posiąść żaden śmiertelnik.

I z powodu tych wydarzeń wyruszamy w podróż po Europie i Bliskim Wschodzie. Nie jesteśmy sami – dołączają do nas inni śmiałkowie. Każdą z jednostek charakteryzują oryginalne umiejętności, które rozwijamy podczas rozgrywki. Oprócz tego nasi towarzysze dysponują odrębnym ekwipunkiem. Według twórców tytuł oferuje “liczne kombinacje umiejętności bohaterów, broni oraz wyposażenia”.