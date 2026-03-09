Dzień Mężczyzn w Showroomie Lenovo & Motorola. Odbierz upominki przy zakupach.

Przez tydzień do wybranych urządzeń można zgarnąć atrakcyjne prezenty. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Przy zakupie sprzętu marki Lenovo o wartości co najmniej 999 zł otrzymasz zestaw -bezprzewodową klawiaturę i mysz Lenovo 700 Modern Multi Device Wireless Combo. Analogicznie, przy zakupie urządzeń marki Motorola za minimum 999 zł, do zamówienia dołączane są słuchawki Motorola Moto Buds Blueberry.

Dzień Mężczyzn z Lenovo i Motorola – co dostaniesz wraz z zakupami w warszawskim showroomie marek?

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Lenovo 700 Modern Multi Device Wireless Combo to zestaw dla osób ceniących smukłe, ciche i precyzyjne peryferia do pracy i rozrywki. Można go sparować z trzema urządzeniami przez Bluetooth lub odbiornik 2,4 GHz. Zestaw obsługuje do 4000 DPI, jest odporny na zalania i zapewnia do 36 miesięcy pracy na baterii.

Moto Buds Blueberry to praktyczne słuchawki dla osób aktywnych. Wyposażone są w dynamiczny głośnik 12,4 mm, obsługę Dolby Atmos z aktywnym tłumieniem hałasu w trybie przezroczystości oraz możliwość personalizacji w aplikacji Moto Buds. Czas pracy wynosi do 9 godzin na jednym ładowaniu i do 42 godzin z etui. Zestaw posiada potrójny system mikrofonów z redukcją hałasu wiatru oraz wodoodporność, co zapewnia niezawodność nawet podczas biegania w trudnych warunkach pogodowych.

Wybrane produkty Lenovo i Motorola biorące udział w promocji

Jednym z nich jest Lenovo Legion 5i, który łączy wysoką wydajność w grach z mobilnością potrzebną także do pracy. Jego design pasuje zarówno do codziennych zadań, jak i do wieczornej sesji w ulubionej grze. Intel® Core™ Ultra oraz NVIDIA® GeForce RTX® 50 Series sprostają każdym tytułom AAA i znacząco przyspieszą kreatywne zadania takie jak np. montaż, postprodukcja audio, AI upscaling photo/video, design w CAD czy modelowanie w Blenderze i wiele innych. Dodatkowo, 16-calowy ekran OLED z odświeżaniem 240 Hz zapewnia płynną rozgrywkę w grach i niezapomniane wrażenia wizualne dzięki niesamowitej reprodukcji barw.

Dla graczy stacjonarnych dostępny jest Lenovo Legion Tower 7i z procesorem Intel® Core™ Ultra 9, najwydajniejszymi kartami NVIDIA® GeForce RTX® z serii 50, wsparciem DLSS 4 oraz rozwiązaniami do streamingu. Specyfikacja obejmuje dysk 2TB SSD PCIe Gen 5, 64 GB pamięci RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 192 GB, łączność 2.5G Ethernet, Wi-Fi 7 oraz autorskie chłodzenie Legion Coldfront z radiatorem VRM. Zdejmowany panel boczny umożliwia łatwą rozbudowę i utrzymanie wysokiej wydajności.