Dzień Mężczyzn w Showroomie Lenovo & Motorola. Odbierz upominki przy zakupach.

Artykuł sponsorowany
2026/03/09 15:00
Warszawski Showroom Lenovo & Motorola rozpoczyna dziś akcję z okazji Dnia Mężczyzn.

Przez tydzień do wybranych urządzeń można zgarnąć atrakcyjne prezenty. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Przy zakupie sprzętu marki Lenovo o wartości co najmniej 999 zł otrzymasz zestaw -bezprzewodową klawiaturę i mysz Lenovo 700 Modern Multi Device Wireless Combo. Analogicznie, przy zakupie urządzeń marki Motorola za minimum 999 zł, do zamówienia dołączane są słuchawki Motorola Moto Buds Blueberry.

Dzień Mężczyzn z Lenovo i Motorola – co dostaniesz wraz z zakupami w warszawskim showroomie marek?

Bezprzewodowa klawiatura i mysz Lenovo 700 Modern Multi Device Wireless Combo to zestaw dla osób ceniących smukłe, ciche i precyzyjne peryferia do pracy i rozrywki. Można go sparować z trzema urządzeniami przez Bluetooth lub odbiornik 2,4 GHz. Zestaw obsługuje do 4000 DPI, jest odporny na zalania i zapewnia do 36 miesięcy pracy na baterii.

Moto Buds Blueberry to praktyczne słuchawki dla osób aktywnych. Wyposażone są w dynamiczny głośnik 12,4 mm, obsługę Dolby Atmos z aktywnym tłumieniem hałasu w trybie przezroczystości oraz możliwość personalizacji w aplikacji Moto Buds. Czas pracy wynosi do 9 godzin na jednym ładowaniu i do 42 godzin z etui. Zestaw posiada potrójny system mikrofonów z redukcją hałasu wiatru oraz wodoodporność, co zapewnia niezawodność nawet podczas biegania w trudnych warunkach pogodowych.

Wybrane produkty Lenovo i Motorola biorące udział w promocji

W promocji z okazji Dnia Mężczyzn dostępne są między innymi komputery Lenovo Legion.

Jednym z nich jest Lenovo Legion 5i, który łączy wysoką wydajność w grach z mobilnością potrzebną także do pracy. Jego design pasuje zarówno do codziennych zadań, jak i do wieczornej sesji w ulubionej grze. Intel® Core™ Ultra oraz NVIDIA® GeForce RTX® 50 Series sprostają każdym tytułom AAA i znacząco przyspieszą kreatywne zadania takie jak np. montaż, postprodukcja audio, AI upscaling photo/video, design w CAD czy modelowanie w Blenderze i wiele innych. Dodatkowo, 16-calowy ekran OLED z odświeżaniem 240 Hz zapewnia płynną rozgrywkę w grach i niezapomniane wrażenia wizualne dzięki niesamowitej reprodukcji barw.

Dla graczy stacjonarnych dostępny jest Lenovo Legion Tower 7i z procesorem Intel® Core™ Ultra 9, najwydajniejszymi kartami NVIDIA® GeForce RTX® z serii 50, wsparciem DLSS 4 oraz rozwiązaniami do streamingu. Specyfikacja obejmuje dysk 2TB SSD PCIe Gen 5, 64 GB pamięci RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 192 GB, łączność 2.5G Ethernet, Wi-Fi 7 oraz autorskie chłodzenie Legion Coldfront z radiatorem VRM. Zdejmowany panel boczny umożliwia łatwą rozbudowę i utrzymanie wysokiej wydajności.

Wśród urządzeń do pracy i podróży znajduje się laptop Lenovo Yoga 7 2-in-1 z zawiasem 360 stopni oraz ekranem dotykowym PureSight OLED 1920 x 1200 px z odświeżaniem 90 Hz, wspierany procesorem Intel Core Ultra 5. W zestawie znajduje się rysik Yoga Pen z wykrywaniem kąta nachylenia i siły nacisku, który pomoże wydobyć artystyczną moc drzemiącą w tym urządzeniu.

Z portfolio marki Motorola warto zwrócić uwagę na model Motorola Signature (PANTONE Carbon) z segmentu ultra-premium: 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED do 165 Hz, procesor Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM, 512 GB pamięci, system aparatów 3×50 Mpix z teleobiektywem i 3× zoomem optycznym oraz nagrywaniem wideo do 8K. Bateria 5200 mAh z TurboPower 90 W i ładowaniem bezprzewodowym 50 W zapewnia długą pracę urządzenia.

Jak odebrać prezent?

Aby skorzystać z tej oferty, należy podczas jednej transakcji zakupić w showroomie promocyjne produkty Lenovo lub Motorola o łącznej wartości co najmniej 999 zł i poinformować sprzedawcę o chęci udziału w akcji przy płatności.

Promocja obowiązuje od 9 marca 2026 r. do 14 marca 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta jest ważna wyłącznie stacjonarnie, w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, który mieści się przy Placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej).

Szczegółowe informacje o akcji znajdziesz tutaj.

Artykuł przygotowany we współpracy z markami Lenovo oraz Motorola.

Źródło:https://showroomlenovo.pl/promotions/dzien-mezczyzn-w-showroomie/

