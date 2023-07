Blizzard chwali się wynikami Diablo IV. Popularność gry rośnie

Activision Blizzard nie może narzekać. W najnowszym raporcie finansowym korporacji ujawniono, że firma ma za sobą bardzo dobry kwartał głównie dzięki licznym sukcesom Diablo IV oraz Call of Duty, a także gier na rynku mobilnym. Dowiedzieliśmy się, że w okresie od kwietnia do czerwca odnotowano przychód w wysokości 2,21 miliarda dolarów, co jest wynikiem o prawie 35% większym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,64 miliarda dolarów).

Diablo IV ze świetnymi wynikami

Oczywiście, w tym wszystkim spora zasługa rekordowego przychodu (tzw. net bookings) Blizzarda, w który w tym okresie przekroczył miliard dolarów. A to głównie dzięki temu, że:

w Diablo IV zagrało już 10 milionów graczy, którzy spędzili łącznie w grze 700 milionów godzin ;

; co ciekawe (aczkolwiek niezbyt zaskakujące), sukces czwartej części serii przyczynił się do wzrostu popularności Diablo Immortal – czerwiec był dla tej gry najlepszym miesiącem w całym roku.

Przy tym wszystkim nieco spada popularność serii Call of Duty, aczkolwiek połowa z 90 milionów graczy bawiących się w różnych częściach tego cyklu grała na urządzeniach mobilnych. Więcej szczegółów oraz statystyk można znaleźć w pełnym raporcie spółki pod tym adresem.