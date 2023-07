Hogwarts Legacy z iście magiczną oprawą na GeForce RTX 4090 z graficznymi modami

Niedawno zaprezentowaliśmy Wam, jak wygląda Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 8K na maksymalnych ustawieniach z ponad setką graficznych modów na GeForce RTX 4090. Tym razem kanał Digital Dreams opublikował film, na którym prezentują działanie Hogwarts Legacy z modyfikacjami ulepszającymi oprawę wizualną na tej potężnej karcie graficznej od Nvidii. Twórcy wideo wykorzystali najnowszą wersję Ultra Plus Ultimate Visual and Performance Mod, która dopiero co została wydana przez modderkę SammiLucia.

Hogwarts Legacy na GeForce RTX 4090 z graficznym modem

Modyfikacja dodaje nowe opcje graficzne, w tym ulepsza globalne oświetlenie, dodaje wodę ze śledzeniem promieni, wyższą jakość tekstur i wiele innych usprawnień, dzięki którym Hogwarts Legacy prezentuje się jeszcze lepiej. Ultra Mod Plus wpływa również na szybkość ładowania się tekstur, rozmycie, oraz zwiększa odległość rysowania obiektów i poziom ich szczegółowości. Poprawek względem oryginalnej wersji gry jest bardzo dużo, a twórczyni zarzeka się, że modyfikacja nie jest przeznaczona wyłącznie dla najpotężniejszych komputerów.