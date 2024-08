Dynasty Warriors: Origins na kolejnym gameplayu. Koei Tecmo pokazało 13 minut rozgrywki ze swojej gry

O nowej grze z kultowej serii Dynasty Warriors mówiło się bardzo długo, ale tak naprawdę nie było pewności, czy ta rzeczywiście powstaje. Jednak w maju, należące do Koei Tecmo, studio Omega Force pokazało pierwszy nieduży fragment rozgrywki i podało przybliżony termin premiery, a fani odetchnęli z ulgą.

Dynasty Warriors: Origins na nowych fragmentach rozgrywki. Szykuje się epicka zabawa

Twórcy gry od dawna zapowiadają największy rozmach, jaki kiedykolwiek widzieliśmy w tej serii. Pokazane do tej pory gameplaye potwierdzają, że nie są to żadne przechwałki. Jeśli marzyły się Wam akcje, kiedy możecie stanąć do walki przeciwko tysiącom wrogów to właśnie od tego jest Dynasty Warriors: Origins. Tak jak poprzedniczki, kładzie nacisk na masową eksterminację przeciwników z wykorzystaniem broni białej. Na ekranie pojawia się spora liczba przeciwników, z którymi musimy się uporać, ale na szczęście nie jesteśmy osamotnieni i możemy wydawać rozkazy swoim towarzyszom podczas walki.