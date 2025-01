Dynasty Warriors: Origins drugą największą premierą w historii twórców. Lepsze okazało się tylko Wo Long: Fallen Dynasty

Kilka dni temu informowaliśmy o premierze świetnie odebranego Dynasty Warriors: Origins, czyli nowej odsłony gier akcji z elementami RPG autorstwa Omega Force oraz Koei Tecmo. Tytuł cieszy się bardzo dobrymi ocenami na Steamie - jak wiemy, ten wynik jest już najwyższy spośród wszystkich tytułów z serii rozpoczętej w 1997 roku. Produkcja wyróżniła się również statystyką liczby graczy obecnych na serwerach.

Dynasty Warriors: Origins - sukces nowej odsłony serii

Jak podaje Steamdb, wczoraj Dynasty Warriors: Origins osiągnęło szczyt popularności - w jednym momencie na platformie Steam grało prawie 69,5 tysiąca osób. Warto dodać, że ten wynik nie obejmuje osób korzystających z konsol Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, więc rzeczywiste zainteresowanie produkcją jest jeszcze większe. W porównaniu do poprzednich gier z serii jest to zdecydowanie najlepsza premiera w historii. Dynasty Warriors 9 oraz Dynasty Warriors 9 Empires cieszyły się do tej pory największym zainteresowaniem zbierając na platformie Valve odpowiednio 3,586 i 3,104 osoby w jednym momencie.