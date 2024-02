Dying Light przez długi czas przyciągało więcej graczy niż sequel. Twórcom to nie przeszkadza

Jeszcze dzisiaj do godziny 19:00 gracze mają okazję wypróbować Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition na platformie Steam za darmo. Tytuł doczekał się niedawno „najbardziej ambitnej aktualizacji”, która wprowadziła między innymi broń palną. Okazuje się jednak, że przed premierą nowej wersji Dying Light 2, która miała miejsce 22 lutego 2024 roku, pierwsza odsłona utrzymywała wyższą liczbę graczy, niż jej kontynuacja.

Oczywiście, w ostatnich dniach zmieniło się to za sprawą premiery nowej wersji Dying Light 2: Reloaded Edition i darmowego weekendu z grą, jednak wcześniej, konsekwentnie, pierwsza odsłona przyciągała średnio od 4 do 5 tysięcy graczy na Steamie, natomiast druga – od 3 do 4 tysięcy. W związku z tym portal postanowił skontaktować się z Tymonem Smektałą z Techlandu i zapytać dyrektora franczyzy o jego zdanie na ten temat.

Dying Light 1 to świetna gra z zawartością na osiem lat, którą można obecnie kupić w niskiej cenie. Trudno to przebić! Ale tak, jesteśmy zadowoleni z prowadzenia obu gier w tandemie, ponieważ obie służą innym celom. Pierwsza gra jest świetnym punktem wejścia do świata Dying Light i widzimy wielu graczy, którzy przechodzą do kontynuacji, która nadal jest naszą ofertą premium. [Dying Light 2 – dop. red.] stało się rentowne w ciągu pierwszego weekendu i nadal radzi sobie bardzo dobrze, ale wyniki komercyjne nie są tak ważne, jak akceptacja naszej społeczności – przekazuje Smektała.