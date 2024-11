Dying Light 2 ze zmianami na PlayStation 5 Pro. Tytuł pojawił się w abonamencie PS Plus

Dying Light 2 to kolejna produkcja, która skorzystała z możliwości PlayStation 5 Pro, jednak jest jedną z najnowszych gier należących do tego grona. Niedawno informowaliśmy o remake’u Demon’s Souls oraz remasterze Horizon Zero Dawn, które również otrzymały nowe wydania i zostały znacząco ulepszone. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości kolejne tytuły spotka podobny los.

Przypominamy, że Dying Light 2 jest jedną z wielu gier dostępnych w ramach abonamentu PS Plus na bieżący miesiąc. Ostatnio informowaliśmy o sporym zainteresowaniu Dying Light: The Beast, które zostało dodane na listę życzeń przez ponad milion graczy - wciąż jednak Techland nie podzielił się planowaną datą premiery gry.