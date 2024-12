Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy na PC

Zgodnie z tradycją, również w ten czwartek Epic Games Store ma dla pecetowych graczy darmowe gry. Tym razem zainteresowani mogą liczyć na dwa tytuły: LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów oraz Bus Simulator 21 Next Stop. Gry będą dostępne do odbioru już dzisiaj od godziny 17:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do następnego czwartku, czyli do 12 grudnia 2024 roku.

W LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów galaktyka należy do Ciebie. Przeżyj niezapomniane chwile i przygody ze wszystkich dziewięciu filmów sagi Skywalkerów, teraz wraz z charakterystycznym humorem LEGO.

W Bus Simulator 21 Next Stop możesz wybrać z floty 30 oficjalnie licencjonowanych autobusów produkcji znanych, międzynarodowych wytwórców, takich jak Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, Grande West, IVECO BUS, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra i Volvo. Po raz pierwszy będziesz mieć również dostęp do piętrowych i elektrycznych autobusów.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Warto pamiętać, że wciąż możemy odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Mowa o Brotato – oferta trwa do dzisiaj, do godziny 17:00.