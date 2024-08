Dwie darmowe gry i dodatkowy bonus w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy na PC

Jak co czwartek, również i tym razem pecetowi gracze mogą liczyć na gratisy zapewnione przez Epic Games Store. W tym tygodniu użytkownicy komputerów osobistych otrzymają za darmo Cygni: All Guns Blazing oraz DNF Duel. To jednak nie wszystko – dodatkowym prezentem jest bowiem zestaw przedmiotów do Apex Legends. Powyższe prezenty zostaną udostępnione za darmo dziś w Epic Games Store o godzinie 17:00 czasu polskiego. Gry i dodatkowy gratis można odebrać w ramach prezentu do następnego czwartku, czyli 15 sierpnia 2024 roku.

Dzięki nieustającym i oszałamiającym wizualizacjom, wpadającej w ucho ścieżce dźwiękowej i wytężającej umysł akcji CYGNI to awangarda wśród strzelanek nowej generacji. Bez broni i bez załogi, szybujesz po niebie pod ciągłym ostrzałem w ostatecznej walce o przetrwanie. – głosi opis Cygni: All Guns Blazing.

Bijatyka wypełniona akcją na maksa! Jedna z najpopularniejszych i najczęściej granych gier RPG na świecie – Dungeon and Fighter – powraca jako wypełniona akcją bijatyka w 2,5D. Wybierz spośród 16 czarujących postaci, z których każda ma inne umiejętności i osobowość. Przechytrz, ograj lub po prostu obij swoich przeciwników w drodze do zostania mistrzem Ultimate Will! – głosi opis gry DNF Duel.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Przy okazji przypominamy, że jeszcze dziś, przez kilka kolejnych godzin, wciąż dostępne są prezenty z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 możemy odebrać za darmo LumbearJack oraz RAWMEN: Food Fighter Arena.