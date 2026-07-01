Niedoceniony serial science fiction z popularnego uniwersum dwa lata po debiucie znów podbija HBO Max

Produkcja osadzona w uniwersum Diuny niespodziewanie znów przyciąga widzów. Wszystko wskazuje na to, że fani szykują się na wielki powrót do tego świata.

Choć od premiery minęły już dwa lata, Diuna: Proroctwo ponownie znalazła się w gronie najchętniej oglądanych produkcji HBO Max. Według danych FlixPatrol serial wrócił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych tytułów na platformie, zajmując wysokie miejsca zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w globalnym zestawieniu. Diuna: Proroctwo znalazła się w TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji HBO Max Serial zadebiutował pod koniec 2024 roku jako prequel filmowej sagi Denisa Villeneuve’a. Akcja rozgrywa się około 10 tysięcy lat przed wydarzeniami znanymi z kinowych filmów i opowiada o początkach Bene Gesserit – zakonu, który odegra kluczową rolę w historii całego uniwersum.

Powrót produkcji do czołówki nie jest przypadkowy. Warner Bros. prowadzi kampanię promocyjną Diuny 3, której premiera odbędzie się pod koniec tego roku. Wraz z rosnącym zainteresowaniem kolejną odsłoną filmowej serii wielu widzów postanowiło nadrobić również serial rozwijający świat wykreowany przez Franka Herberta.

GramTV przedstawia:

To dobra okazja także dla tych, którzy dotąd omijali Diunę: Proroctwo. Choć produkcja nie wywołała tak dużego zachwytu jak kinowe widowiska Villeneuve’a, potrafi ciekawie rozbudować mitologię uniwersum i rzucić nowe światło na jedną z najważniejszych organizacji w historii Diuny. Na razie HBO nie ujawniło daty premiery drugiego sezonu. Wiadomo jednak, że zdjęcia zakończyły się w marcu tego roku, dlatego niewykluczone, że stacja będzie chciała wykorzystać premierową gorączkę wokół Diuny 3 i w odpowiednim momencie przypomnieć widzom o serialowym spin-offie. Przeczytaj recenzję serialu Diuna: Proroctwo

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









