Duże zmiany w endgame Path of Exile 2. Gracze dostaną więcej nagród za większe ryzyko

Aktualizacja 0.5.3 wprowadza liczne poprawki do najważniejszych mechanik końcowej fazy gry.

Studio Grinding Gear Games udostępniło aktualizację 0.5.3 do Path of Exile 2. Patch koncentruje się przede wszystkim na usprawnieniu endgame’u i poprawie opłacalności najważniejszych aktywności dostępnych po ukończeniu kampanii. Path of Exile 2 – więcej nagród i większe wyzwania Aktualizacja Return of the Ancients znacząco poprawiła końcową zawartość gry, jednak część mechanik nadal nie zapewniała odpowiednich nagród. Największym beneficjentem zmian zostało Delirium. Usunięto błędy wpływające na pojawianie się przeciwników oraz działanie odłamków luster, które wcześniej nie zwiększały liczby elitarnych potworów zgodnie z założeniami. W rezultacie Delirium stanie się trudniejsze, szczególnie na wysokopoziomowych mapach, ale jednocześnie zaoferuje wyraźnie lepsze nagrody.

Twórcy zdecydowali się także zmienić skalowanie aktywności we wczesnym endgame’ie. Z czasem poziom trudności będzie wzrastał wraz z wykorzystaniem kolejnych tablic, aż osiągnie wartości znane sprzed wcześniejszych osłabień. Istotnych zmian doczekało się także Simulacrum. Aktywność będzie teraz trudniejsza już od pierwszych fal przeciwników, a kolejne etapy mają stanowić jeszcze większe wyzwanie. Usunięto również dotychczasowe modyfikatory fal przeciwników. Po pokonaniu bossów gracze otrzymają trzy odłamki luster, z których wybiorą jeden, dodatkowo wzmacniając kolejnych przeciwników i zwiększając potencjalne nagrody.

GramTV przedstawia:

Zmiany objęły również Wielkie Ekspedycje, które według społeczności były zbyt powolne. Liczbę materiałów wybuchowych zmniejszono o 25%, a skrzynie oraz odłamki Aldura mają teraz oferować cenniejsze łupy. Drobniejsze poprawki otrzymały także Breach, walka z Kulemakiem oraz Świątynia Atziri. Szczególnie boss Abyss ma stać się bardziej opłacalny dzięki gwarantowanym nagrodom i wzmocnionemu pierścieniowi Grip of Kulemak. Kolejne zmiany dla Breach pojawią się już w aktualizacji 0.5.4, która ma zadebiutować w przyszłym tygodniu. Path of Exile 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Path of Exile 2 nie pójdzie śladem Diablo 4. Twórcy odrzucają funkcję, o którą gracze proszą od lat