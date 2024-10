Duża niespodzianka dla fanów Europa Universalis IV. Cztery DLC do zdobycia za darmo

Nie są to pomniejsze dodatki, ale pełnoprawne rozszerzenia, które wprowadzają nowe mechaniki, frakcje, jednostki i inne ulepszenia do podstawowej wersji gry. Do swojego konta na Steam oraz GOG możecie przypisać bez ponoszenia żadnych opłat takie DLC, jak Art. of War, Common Sense, Rights of Man oraz Digital Extreme Upgrade. Już 17 października Europa Universalis IV otrzyma dużą aktualizację, która wprowadzi wspomniane dodatki do standardowej wersji gry.

Europa Universalis IV – darmowe dodatki na Steam i GOG