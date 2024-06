Dune: Awakening z masą szczegółów. Sprawdźcie, co wyróżnia nowe MMO od Funcom

W Dune: Awakening ważna ma być „ekspresja i personalizacja”, dlatego też deweloperzy przygotowali wszechstronne narzędzie do tworzenia postaci. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy dopasują każdy element wyglądu swojego bohatera, a także wybiorą swoją macierzystą planetę. Gracze będą musieli również zdecydować się na jedną ze specjalizacji mentorskich (Mentat, Mistrz Miecza, Bene Gesserit), która będzie determinować początkowe zdolności.

Joel Bylos – dyrektor kreatywny – w trakcie wczorajszego Dune: Awakening Direct zaprezentował również mapę Overland, która łączy w sobie inne ogromne sandboxowe mapy. Zgodnie z przekazanymi informacjami dzięki takiemu zabiegowi na każdej z nich będzie mogła przebywać większa liczba graczy. To jeden z elementów, który ma wyróżniać Dune: Awakening na tle konkurencji.

Stworzenie świata, który będzie sprawiał wrażenie płynnego i połączonego, od zawsze było jednym z naszych głównych celów przy kreacji Dune: Awakening. Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy te struktury z myślą o możliwości dalszej rozbudowy gry, co jest niezwykle trudne przy jednej mapie. Idea stworzenia Overland pozwala na ciągłe rozbudowywanie świata, dzięki czemu damy graczom kolejne przestrzenie do eksploracji. Kto wie, jak będzie on wyglądał za 5 lat? – mówi Bylos.