Dune: Awakening z dużą aktualizacją. Pięć nowych misji Landsraadu i koniec surfowania na ornitopterach

Twórcy z Funcom udostępnili dużą aktualizację do Dune: Awakening . Najważniejszą nowością jest dodanie pięciu nowych misji Landsraadu, które zostały rozmieszczone w regionach Hagga Basin oraz Smuggler’s Run.

Nowa łatka naprawia również problem z widocznością podczas wydarzenia Coriolis oraz wprowadza szereg zmian w mechanikach gry. Twórcy zwiększyli wagę kontenerów transportowych, dzięki czemu nie można już ich przesuwać przy pomocy pojazdów. Ograniczono także możliwość stania na szczycie ornitoptera poruszającego się z dużą prędkością, co było wykorzystywane przez część graczy do wykonywania nietypowych wyczynów i omijania niektórych mechanik.

Aktualizacja przynosi również: zmiany w menu Unstuck, poprawki okna informującego o przeniesieniu serwera, skrócenie czasu wylogowywania na mapach końcowej zawartości PvE, dostosowanie skalowania poziomu trudności oraz poprawki eliminujące przenikanie peleryn i końskich ogonów przez modele postaci. Wśród usuniętych problemów znalazł się również wyjątkowo nietypowy błąd, przez który inni gracze w strefach PvE mogli otrzymywać obrażenia od chmury trucizny pozostawionej przez gracza, który wcześniej zginął i odrodził się w innym miejscu.

Jak to często bywa w grach MMO, nawet najbardziej nieoczekiwane błędy potrafią znaleźć drogę do produkcji. Najnowsza aktualizacja Dune: Awakening ma wyeliminować część z nich, jednocześnie wzbogacając grę o nową zawartość dla członków Landsraadu.