Dune: Awakening z dużą aktualizacją. Pięć nowych misji Landsraadu i koniec surfowania na ornitopterach

Na graczy Dune: Awakening czego sporo nowej zawartości.
Twórcy z Funcom udostępnili dużą aktualizację do Dune: Awakening. Najważniejszą nowością jest dodanie pięciu nowych misji Landsraadu, które zostały rozmieszczone w regionach Hagga Basin oraz Smuggler’s Run.
Dune: Awakening ze sporą aktualizacją
Aktualizacja wprowadziła następujące zadania:
Convergence – gracze muszą zlokalizować charakterystyczne punkty w Hagga Basin, aby odnaleźć dawno zaginioną relikwię Fremenów
Sample Recovery – zadanie polega na odnalezieniu próbek czerwi pustyni ukrytych pod piaskami Hagga Basin przez dezertera z Maas Kharet
Clear the Run – gracze mają zniszczyć siły Maas Kharet w Smuggler’s Run, aby pomścić poległego członka jednego z Wielkich Rodów
Watching the Run – misja skupia się na utworzeniu operacji zwiadowczej w Smuggler’s Run na zlecenie Wielkiego Rodu
Terminal Velocity – zadaniem graczy jest odzyskanie eksperymentalnego silnika piaskowego motocykla, który zaginął podczas wcześniejszej wyprawy przez Smuggler’s Run
Nowa łatka naprawia również problem z widocznością podczas wydarzenia Coriolis oraz wprowadza szereg zmian w mechanikach gry. Twórcy zwiększyli wagę kontenerów transportowych, dzięki czemu nie można już ich przesuwać przy pomocy pojazdów. Ograniczono także możliwość stania na szczycie ornitoptera poruszającego się z dużą prędkością, co było wykorzystywane przez część graczy do wykonywania nietypowych wyczynów i omijania niektórych mechanik.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja przynosi również: zmiany w menu Unstuck, poprawki okna informującego o przeniesieniu serwera, skrócenie czasu wylogowywania na mapach końcowej zawartości PvE, dostosowanie skalowania poziomu trudności oraz poprawki eliminujące przenikanie peleryn i końskich ogonów przez modele postaci. Wśród usuniętych problemów znalazł się również wyjątkowo nietypowy błąd, przez który inni gracze w strefach PvE mogli otrzymywać obrażenia od chmury trucizny pozostawionej przez gracza, który wcześniej zginął i odrodził się w innym miejscu.
Jak to często bywa w grach MMO, nawet najbardziej nieoczekiwane błędy potrafią znaleźć drogę do produkcji. Najnowsza aktualizacja Dune: Awakening ma wyeliminować część z nich, jednocześnie wzbogacając grę o nową zawartość dla członków Landsraadu.
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