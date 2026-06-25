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Dune: Awakening z dużą aktualizacją. Pięć nowych misji Landsraadu i koniec surfowania na ornitopterach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 13:50
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Na graczy Dune: Awakening czego sporo nowej zawartości.

Twórcy z Funcom udostępnili dużą aktualizację do Dune: Awakening. Najważniejszą nowością jest dodanie pięciu nowych misji Landsraadu, które zostały rozmieszczone w regionach Hagga Basin oraz Smuggler’s Run.

Dune: Awakening
Dune: Awakening

Dune: Awakening ze sporą aktualizacją

Aktualizacja wprowadziła następujące zadania:

  • Convergence – gracze muszą zlokalizować charakterystyczne punkty w Hagga Basin, aby odnaleźć dawno zaginioną relikwię Fremenów
  • Sample Recovery – zadanie polega na odnalezieniu próbek czerwi pustyni ukrytych pod piaskami Hagga Basin przez dezertera z Maas Kharet
  • Clear the Run – gracze mają zniszczyć siły Maas Kharet w Smuggler’s Run, aby pomścić poległego członka jednego z Wielkich Rodów
  • Watching the Run – misja skupia się na utworzeniu operacji zwiadowczej w Smuggler’s Run na zlecenie Wielkiego Rodu
  • Terminal Velocity – zadaniem graczy jest odzyskanie eksperymentalnego silnika piaskowego motocykla, który zaginął podczas wcześniejszej wyprawy przez Smuggler’s Run

Nowa łatka naprawia również problem z widocznością podczas wydarzenia Coriolis oraz wprowadza szereg zmian w mechanikach gry. Twórcy zwiększyli wagę kontenerów transportowych, dzięki czemu nie można już ich przesuwać przy pomocy pojazdów. Ograniczono także możliwość stania na szczycie ornitoptera poruszającego się z dużą prędkością, co było wykorzystywane przez część graczy do wykonywania nietypowych wyczynów i omijania niektórych mechanik.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja przynosi również: zmiany w menu Unstuck, poprawki okna informującego o przeniesieniu serwera, skrócenie czasu wylogowywania na mapach końcowej zawartości PvE, dostosowanie skalowania poziomu trudności oraz poprawki eliminujące przenikanie peleryn i końskich ogonów przez modele postaci. Wśród usuniętych problemów znalazł się również wyjątkowo nietypowy błąd, przez który inni gracze w strefach PvE mogli otrzymywać obrażenia od chmury trucizny pozostawionej przez gracza, który wcześniej zginął i odrodził się w innym miejscu.

Jak to często bywa w grach MMO, nawet najbardziej nieoczekiwane błędy potrafią znaleźć drogę do produkcji. Najnowsza aktualizacja Dune: Awakening ma wyeliminować część z nich, jednocześnie wzbogacając grę o nową zawartość dla członków Landsraadu.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/24/dune-awakening-adds-five-new-landsraad-missions-and-nerfs-ornithopter-joyride-cheesing-in-todays-patch/

Tagi:

News
MMORPG
science fiction
fantasy
MMO
Diuna
nowa zawartość
sci-fi
Dune
Dune: Awakening
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aktualizacja gry
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112