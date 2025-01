Druga Furioza ma pierwszy zwiastun. „Golden jeszcze zaskoczy widzów”

Fani kryminalnych filmów akcji mogą spodziewać się kolejnej części hitu Cypriana T. Olenckiego, w której Mateusz Damięcki ponownie gra lidera chuliganów. Druga Furioza trafi bowiem na Netflix i właśnie dostała pierwszy zwiastun. Tym razem postać Goldena zostaje wciągnięta w brutalną rywalizację o władzę nad miastem, stając się jednym z głównych czynników, które przyspieszają eskalację konfliktu między gangami a służbami ścigania.

Tym razem zagłębiamy się w jego psychologię i odkrywamy nowe strony tej postaci. Kamera podąża za nim non stop, zarówno w grupie, jak i sam na sam z jego emocjami. Poznamy zarówno motywacje Goldena, jego przeszłość i świat, który go ukształtował. Dowiemy się, co sprawiło, że znalazł się na drodze bez odwrotu. Cieszę się, że kontynuacja przypadła na czas, kiedy jestem dojrzalszy i bardziej doświadczony. Myślę, że Golden jeszcze zaskoczy widzów – przekazał Mateusz Damięcki.