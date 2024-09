Druga część hitu z 2018 roku ma datę premiery. Gra trafi do wczesnego dostępu

Autorzy zdecydowali się na wydanie Wizard of Legend II we wczesnym dostępie, ponieważ dzięki temu społeczność będzie mogła odegrać ważną rolę w procesie rozwoju gry. Gracze mają pomóc w stworzeniu produkcji spełniającej oczekiwania odbiorców, szczególnie w takich aspektach jak rozgrywka wieloosobowa oraz rozwój fabuły.

Wizard of Legend II pozostanie w wersji wczesnego dostępu przez co najmniej sześć miesięcy. W tym czasie planujemy dodać do gry nowe biomy, więcej zawartości multiplayer oraz ulepszyć fabułę gry na podstawie komentarzy społeczności – zapowiadają autorzy ze studia Dead Mage.

W Wizard of Legend II przenosimy się do krainy fantasy znanej z pierwszej części serii. Fabuła skupia się na wyzwaniu znanym jako Podróż do Lewitujących Ziem. Wielu magom nie udało się sprostać zadaniu, a my wcielamy się w kolejnego śmiałka z celem zaliczenia wyzwania. Rozgrywka polega na walczeniu z przeciwnikami za pomocą rzucania zaklęć oraz łączenia ich w różnego rodzaju kombinacje. Gra zawiera elementy z gatunku roguelite, co oznacza, że każda śmierć cofa nas na sam początek przygody z zachowaniem części postępów.

Wizard of Legend II zostanie udostępnione we wczesnym dostępie na Steamie 3 października. Twórcy potwierdzili, że w pełną wersję tytułu zagramy za ponad pół roku.