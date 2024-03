Jeden z największych hitów 2023 roku do sprawdzenia za darmo na PS4 i PS5

W zeszłym roku na rynku zadebiutowało kilka interesujących gier AAA. Gracze mieli okazję sięgnąć m.in. po takie tytuły Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 czy Marvel’s Spider-Man 2. W 2023 roku pojawiło się jednak również kilka niezależnych perełek, do których bez wątpienia możemy zaliczyć Dredge, które – jak się okazuje – posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą przetestować całkowicie za darmo.

Dredge: Chapter One za darmo na PlayStation 4 i PlayStation 5. Gracze mogą zagrać w demo gry

W PlayStation Store udostępniono bowiem za darmo Dredge: Chapter One, czyli wersję demonstracyjną najnowszej produkcji Black Salt Games. Demo – jak wskazuje sama jego nazwa – pozwala graczom zapoznać się z pierwszym rozdziałem wspomnianego tytułu.