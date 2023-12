Dragon's Dogma 2 na nowym gameplayu. Prezentacja otwartego świata

Pod koniec ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o specjalnym pokazie poświęconym grze Dragon’s Dogma 2. Otrzymaliśmy wówczas nowy gameplay i dokładną datę premiery produkcji. Na tym jednak Capcom postanowił nie kończyć, ponieważ wczoraj w swieci pojawił się nowy materiał zawierający fragmenty rozgrywki – jest to część znacznie dłuższej transmisji, którą możecie znaleźć oczywiście poniżej.

Nowy gameplay z Dragon’s Dogma 2

W sumie otrzymaliśmy ponad 15 minut. Pierwsza część materiału przenosi nas do stolicy królestwa Vermund, gdzie możemy przyjrzeć się naprawdę ładnym lokacjom. W drugiej sekcji przenosimy się już do otwartego świata, gdzie pokazano sporo walki, m.in. z minibossem w postaci ogromnego potwora. Deweloperzy postanowili zaprezentować nam naprawdę sporo, więc jest co oglądać!