Dragon Age: The Veilguard to „najlepsza wersja”, choć BioWare miało też inne pomysły

Kilka dni temu twórcy Dragon Age: The Veilguard podzielili się dobrymi wiadomościami dla użytkowników Steama. Od momentu publikacji pierwszego zwiastuna nadchodząca odsłona serii Dragon Age budzi jednak spore emocje, a wielu fanom serii nie podobają się decyzje podjęte przez BioWare. Deweloperzy przekonują natomiast, że prace nad wspomnianą produkcją trwały tak długo, ponieważ zespół chciał mieć pewność, że tworzy „najlepszą wersję” gry.

BioWare wyjaśnia, dlaczego prace nad Dragon Age: The Veilguard trwają tak długo

John Epler – dyrektor kreatywny – ujawnił w rozmowie z GamesRadar, że BioWare miało również kilka „innych projektów” związanych z nową odsłoną Dragon Age, ponieważ zespół chciał mieć pewność, że wybierze ten „właściwy”. Deweloper zapewnia, że Dragon Age: The Veilguard to „najlepsza wersja”, jaką mogła być nadchodząca część popularnego cyklu. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego prace nad wspomnianą produkcją trwały tak długo.