Dodatek do Lies of P nadchodzi. Wiemy, kiedy można spodziewać się premiery DLC

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek do Lies of P ma zadebiutować w I kwartale 2025 roku . Niestety na dokładną datę premiery rozszerzenia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Neowiz nie podzieliło się również żadnymi nowymi szczegółami na temat DLC, nad którym pracują deweloperzy z Round8 Studio.

Pod koniec września otrzymaliśmy pierwsze materiały z dodatku do Lies of P . Tymczasem Neowiz – wydawca produkcji Round8 Studio – postanowiło podzielić się kolejnymi informacjami na temat wspomnianego rozszerzenia. Koreańska firma ujawniła bowiem, kiedy gracze mogą spodziewać się premiery DLC do Lies of P.

Przebudzony przez tajemniczy głos, podążasz za jego wskazówkami w głąb udręczonego miasta Krat – niegdyś tętniącego życiem miejsca, toczonego przez choroby szaleństwa i żądzy krwi. W tej grze z gatunku soulslike przyjdzie ci się zmierzyć z niewyobrażalną grozą, rozwikłać nieprzeniknione intrygi elit miasta, wreszcie zaś rozstrzygnąć, czy na drodze do samopoznania zmagać się będziesz z przeciwnościami z pomocą prawdy, czy też snując własną sieć kłamstw – głosi opis Lies of P na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!