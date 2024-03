Doctor Who – data premiery, plakat i zwiastun. Nowe odcinki niedługo w Disney+

Właśnie pojawiła się zapowiedź kolejnej serii lubianego serialu Doctor Who. Nowe odcinki trafią do zasobów Disney+ już w maju. Zobaczcie zwiastun.

Słynny serial wyprodukowany przez BBC doczeka się kontynuacji. Na oficjalnym profilu tej produkcji na Twitterze pojawił się króciutki teaser zapowiadający nową serię. Przy okazji opublikowano plakat i co najważniejsze podano dokładną datę premiery.

Doctor Who wraca na Disney+

Fani wyczekujący na premierę nowego sezonu serialu Doctor Who muszą przygotować się na zarwaną noc. Zwłaszcza jeśli chcą zobaczyć pierwszy odcinek nowej serii dokładnie w czasie premiery. Disney+ zapowiedział, że pojawi się on równocześnie na całym świecie, a w Polsce będzie to noc z 10 na 11 maja (o godzinie 1:00).

