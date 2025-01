Dobrze oceniany autobattler z aktualizacją 1.2. Tytuł wciąż rozwijany bez udziału Paradoxu

W 2024 roku doczekaliśmy się premiery pełnej wersji Mechabellum, czyli bardzo dobrze przyjętej strategii typu autobattler. W ciągu kilku miesięcy tytuł zebrał ponad 11 tysięcy opinii na Steamie, z czego 86 procent okazało się pozytywnych. Twórcy kilka dni temu podzielili się nową aktualizacją wprowadzającą sporo zawartości.

Mechabellum - opis najnowszego patcha

Ostatni update do Mechabellum wprowadził nowe drzewko nagród - zostaliśmy zapewnieni przez twórców, że progresowanie w nim powinno być znacznie szybsze niż do tej pory. Resetu doczekały się Combat Power oraz Insight, MMR graczy zostało obniżone do 90 procent jego wartości w poprzednim sezonie. Pozostałe punkty sezonowe zostały wymienione na kredyty.