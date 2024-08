Do Sea of Stars zmierza darmowy dodatek. Throes of the Watchmaker w miniaturowym świecie zegarów

Nowa zawartość do Sea of Stars na zwiastunie.

W 2023 roku zadebiutowało Sea of Stars od Sabotage Studio. Gra zebrała na premierę świetne opinie, do teraz ciesząc się bardzo pozytywnym odbiorem między innymi wśród użytkowników platformy Steam. Teraz pojawiły się rewelacyjne wieści dla wszystkich miłośników produkcji – nadciąga darmowy dodatek zatytułowany Throes of the Watchmaker.

Throes of the Watchmaker – darmowy dodatek do Sea of Stars na zwiastunie Podczas wczorajszego Indie World Showcase zaprezentowano zwiastun darmowego dodatku zmierzającego do Sea of Stars. DLC Throes of the Watchmaker zabierze nas do miniaturowego świata zegarów, w którym mieszkańcy zagrożeni są przez „przeklęty karnawał”. Gracze mogą liczyć na nową, grywalną postać (Arty), ale także kolejne lokacje czy przeciwników. Ponadto Valere i Zale otrzymają nowe klasy – Akrobatka i Żongler. Do odblokowania będą nowe zestawy wyposażenia, ataków, typów obrażeń czy umiejętności. Świat Horloge pełen jest natomiast unikalnych środowisk, postaci niezależnych i lochów. Nie zabraknie także nowych utworów muzycznych. Cały dodatek będzie można rozegrać w trybie kooperacji dla trzech osób. Udaj się w podróż do magicznego, miniaturowego świata zegarków, w którym czeka na ciebie mnóstwo dziwactw i cudów. Świat Horloge, w którym przeklęty karnawał zagraża niewinnym mieszkańcom, jest wypełniony unikalnymi środowiskami, postaciami niezależnymi, wrogami i lochami. – czytamy w opisie na oficjalnej stronie DLC.

Throes of the Watchmaker zadebiutować ma wiosną 2025 roku. Darmowy dodatek zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Sea of Stars zadebiutowało natomiast na rynku 29 sierpnia 2023 roku. Poniżej znajduje się zwiastun omawianego DLC.

