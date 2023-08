Sea of Stars zachwyca graczy! Rewelacyjne recenzje

Chyba nie znajdzie się żaden gracz, który pod koniec grudnia powie, że 2023 był słabym rokiem dla gier. Premiera goni premierę, a na wszystkie świetne produkcje wręcz nie sposób znaleźć czas. Kolejnym z hitów, który oczarował graczy jest Sea of Stars autorstwa Sabotage Studio.

Czy warto zagrać w Sea of Stars?

Warto zaznaczyć, że Sea of Stars to prequel niezwykle ciepło przyjętego The Messenger. Fani czekali więc na najnowszą produkcję od Sabotage Studio i wszystko wskazuje na to, że się nie zawiedli. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 830 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 90%, to pozytywne opinie. Dodajmy również, że według danych zebranych na SteamDB w szczytowym momencie w Sea of Stars zagrywało się 7313 osób. To naprawdę solidny wynik.



Gracze chwalą nie tylko szczegółowo wykonaną oprawę wizualną, ale również system walki i tło fabularne. Wiele osób wprost wskazuje na to, że to jRPG najwyżej klasy i tytuł obok którego nie sposób przejść obojętnie. Jeśli mieliście już okazję zagrać w Sea of Stars, chętnie poczytamy o Waszych wrażeniach, podzielcie się nimi w komentarzach.



Na koniec przypomnijmy tylko, że Sea of Stars zadebiutowało na rynku 29 sierpnia, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch.