Długo oczekiwany film Marvela w końcu powstaje? Znany reżyser zgłosił się do studia

Z takim nazwiskiem to wszystkie drzwi powinny być otwarte. Czy właśnie w taki sposób zareaguje Marvel?

Od kilku lat słyszymy o nowym samodzielnym projekcie poświęconym Hulkowi. Wielu informatorów podawało przez ostatnie kilkanaście miesięcy, że Marvel zainteresowany jest adaptacja serii komiksów World War Hulk. Wygląda na to, że projekt jest w końcu realizowany i ostatecznie dojdzie do skutku. Chociaż film nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, to teraz pojawiły się kolejne aktualizacje, które wprost sugerują, że prace nad tym tytułem już się rozpoczęły.

World War Hulk – George Miller stanie za kamerą nowego filmu Marvela?

Scooper MyTimeToShineHello niedawno opublikował nowy post, w którym potwierdził, że prace nad filmem World War Hulk już trwają. Również serwis Production Weekly twierdzi, że Marvel rozpoczął już tworzenie nowego projektu o Zielonym Olbrzymie.