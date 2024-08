Dlaczego w Diablo 4 nie walczymy już z Diablo? Twórcy komentują ważną zmianę

Diablo 4 potrzebowało zmiany, by mogło zainteresować nowe pokolenie graczy. Zdecydowano się zatem zmienić głównego, złego bossa, co przyniosło zaskakujący rezultat i wprowadziło do świata Sanktuarium nową dynamikę. Od czasu premiery pierwszej odsłony gry z 1997 roku, gracze każdorazowo, w kolejnych odsłonach, byli prowadzeni do finału z udziałem Diablo, tytułowego demona. Niewykluczone, że najważniejszy antagonista Sanktuarium jeszcze wróci do tego świata, ale na razie “rządzą” w nim Lilit i Mefisto.

Inni bossowie też są ważni

Brak Diablo w naturalny sposób sprowokowało pytanie graczy dotyczące pozycji głównego bossa w planowanych przyszłych odsłonach i rozszerzeniach. Brent Gibson, dyrektor szykowanego dodatku do Diablo 4 zatytułowanego Vessel of Hatred, podczas gamescom 2024 wyjaśnił, że celem zespołu jest rozwijanie i opowiadanie historii różnych postaci, w tym Najwyższych Złych, takich jak Mefisto. Zamiast skupić się wyłącznie na jednej postaci, twórcy starają się nadać głębię każdej z nich, co pozwala na rozwinięcie ich historii i osobowości.