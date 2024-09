Dlaczego w Astro Bot zabrakło postaci z Final Fantasy? „Trudno to komentować”

Wygląda na to, że Square Enix nie chciało, by bohaterowie kultowego cyklu pojawili się w produkcji Team Asobi.

W trakcie rozgrywki w Astro Bot gracze mają okazję uratować całą masę botów. Część z nich nawiązuje swoim wyglądem do postaci z gier, które w ciągu ostatnich 30 lat ukazały się na konsolach PlayStation . Mowa tutaj nie tylko o bohaterach produkcji first-party Sony, ale także o gwiazdach tytułów stworzonych przez zewnętrzne firmy.

Na ostatnim State of Play zapowiedziano, że Astro Bot jeszcze w tym roku otrzyma darmowe DLC . Nadchodzący dodatek wprowadzi nowe poziomy oraz kolejne boty do uratowania. Tymczasem w jednym z ostatnich wywiadów Nicolas Doucet – reżyser gry – został zapytany, dlaczego w najnowszej produkcji Team Asobi nie pojawia się żadna postać z serii Final Fantasy.

W Astro Bot na próżno szukać jednak postaci z serii Final Fantasy. Nic więc dziwnego, że Doucet został zapytany o przyczynę takiego stanu rzeczy. Deweloper nie udzielił co prawda konkretnej odpowiedzi, ale jego wypowiedź sugeruje, że Square Enix nie chciało, by bohaterowie kultowego cyklu pojawili się w produkcji Team Asobi.

Trudno to komentować. Naprawdę szanujemy wybór każdego wydawcy – odpowiedział Doucet

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot – świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!