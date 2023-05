Dlaczego Oppenheimer jest połączeniem filmu czarno-białego i kolorowego? Christopher Nolan wyjaśnia

W końcu sam Christopher Nolan zabrał głos na ten temat i wywiadzie dla Total Film wyjaśnił, skąd taki pomysł.

Napisałem scenariusz w pierwszej osobie, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek to zrobił, czy jest to coś, co ludzie robią, czy nie... Film jest obiektywny i subiektywny. Kolorowe sceny są subiektywne, sceny czarno-białe są obiektywne.