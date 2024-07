Diuna: Proroctwo na kolejnym mrocznym zwiastunie. Serialowy prequel Diuny zadebiutuje w tym roku

Co ciekawe, ten składający się z sześciu odcinków, miniserial został zamówiony przez Warner Bros jeszcze w 2019 roku i wtedy miał nosić tytuł Dune: The Sisterhood. Jednak po sukcesie kinowej sagi o Atrydach, powrócono do pomysłu, nastąpiła zmiana tytułu, a rezultaty pracy ekipy realizującej ten projekt, zobaczymy jesienią.

Akcja opowieści rozgrywa się tysiące lat przez wydarzeniami jakie poznajemy w filmie Denisa Villeneuve’a. Historia w serialu została zainspirowana powieścią Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Centralnymi postaciami są dwie siostry Harkonnen walczące z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. To właśnie one są twórczyniami sekty, która później będzie znana pod nazwą Bene Gesserit.

Diuna: Proroctwo to spin-off science-fiction stworzony przez uznaną scenarzystkę/producentkę Diane Ademu-John, autorkę scenariuszy do seriali Medium, Body of Proof, The Originals, Imperium, Ekstrapolacje i wcześniej Nawiedzony dwór Bly. Alison Schapker jest showrunnerką, a także współscenarzystką.

Poszczególne odcinki wyreżyserowali Anna Foerster, John Cameron i Richard J. Lewis. Zdjęcia rozpoczęły się w listopadzie 2022 r. w Budapeszcie i Jordanii i zakończyły w grudniu 2023 r.