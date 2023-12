Diuna 2 dłuższa od pierwszej części. Znamy czas trwania filmu

Diuna 2 trafi do kin nie co szybciej, niż Warner Bros. zapowiadał jeszcze w czasie trwania strajku aktorów. Produkcja pojawi się na dużym ekranie na początku marca i chociaż do premiery pozostało jeszcze sporo czasu, to film jest już gotowy. Świadczą o tym nowe informacje o czasie trwania drugiej części Diuny, które pojawiły się na stronie japońskiej organizacji przyznającej kategorie wiekowe filmów. Wynika z nich, że Diuna 2 będzie trochę dłuższa od pierwszej części.

Diuna 2 – czas trwania

Metraż filmu wynosi 2 godziny i 46 minut. To o 11 minut dłużej, niż pierwsza Diuna, która trwała 2 godziny i 35 minut. Fani mogą więc szykować się na kolejne bardzo długie widowisko. Już wcześniej Denis Villeneuve zapowiadał, że jego produkcja będzie kinem wojennym, więc możemy spodziewać się pogłębienia fragmentów opisujących wielką bitwę, która nie została w wyczerpujący sposób opisana przez Franka Herberta w pierwszej części Kronik Diuny.

