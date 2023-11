Diuna 2 z nową datą premiery. Oczekiwany film trafi do kin szybciej

Strajk aktorów spowodował lawinę przesunięć filmów zaplanowanych na końcówkę bieżącego roku. Gdyby wytwórnie szybciej dogadały się z SAG-AFTRA i podpisały nową umowę, już dawno byśmy byli po premierze Diuny 2. Pod koniec sierpnia Warner Bros. opóźnił premierę filmu Denisa Villeneuve’a na 15 marca 2024 roku. Strajk został już zakończony, więc wytwórnie ruszyły z korektami swoich kalendarzy premier. Z korzyścią dla Diuny 2.

Diuna 2 zadebiutuje w kinach szybciej

Nowa data premiery została wyznaczona na 1 marca 2024 roku, więc Diuna 2 trafi do kin dwa tygodnie wcześniej. Warner Bros. podjął tę decyzję ze względy na opóźnienie debiutu The Fall Guy z Ryanem Goslingiem, który miał trafić do kin właśnie 1 marca przyszłego roku. Zamiast tego na dużym ekranie zadebiutuje dopiero 3 maja. Universal przesunął premierę filmu ze względu na opóźnienie debiutu Deadpoola 3, który zajął miejsce Kapitana Ameryki 4. Najważniejszą wiadomością jest jednak to, że Diuna 2 pojawi się w kinach szybciej.