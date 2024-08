Disney+ we wrześniu z nowym serialem od Marvela. Nie zabraknie premiery z Gwiezdnych wojen

Masa nowości na platformie Disneya we wrześniu. W tym premierowe tytuły z MCU i Gwiezdnych wojen.

Niedawno Disney+ zapowiedział podwyżki cen abonamentu, które będą obowiązywać od października. Zanim do tego dojdzie, widzowie będą mogli cieszyć się wieloma nowościami w tej samej cenie. Platforma ujawniła listę premier na przyszły miesiąc, a najważniejszą z nich jest nowa produkcja z MCU, czyli spin-off WandaVision zatytułowany To zawsze Agatha. Ponadto nie zabraknie kolejnej premiery ze świata Star Wars, a konkretniej jego klockowej wersji, czyli LEGO Gwiezdne wojny: Odbuduj Galaktykę. Ofertę kompletuje serial In Vogue: Lata 90. oraz Alex Honnold: misja na Grenlandii. Pełną listę wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Disney+ – premiery na wrzesień 2024

Alex Honnold: misja na Grenlandii – 4 września