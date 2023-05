Disney+ traci subskrybentów. Podwyżka cen i pakiet z reklamami wkrótce w Europie

Podczas wczorajszego spotkania z inwestorami Disney ujawnił nowe dane dotyczące ich platformy streamingowej. W pierwszym kwartale bieżącego roku Disney+ stracił aż 4 miliony subskrybentów, co oznacza drugą z rzędu kwartalną stratę widzów. Szacunki dawały 163,17 mln subskrybentów na zakończenie pierwszego kwartału 2023 roku, ale serwis zakończył kwartał z 157,8 mln subskrybentów. Pomimo tego straty związane z transmisją strumieniową zostały zmniejszone o 400 mln dolarów, co oznacza spadek o 26% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.