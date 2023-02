Disney+ po raz pierwszy w historii traci subskrybentów. Powód jest prozaiczny

Skąd więc wynikają spadki ogólnej liczby subskrybentów? Coraz więcej użytkowników z Azji Południowo-Wschodniej zdecydowało się zrezygnować z dalszego opłacania abonamentu i w tym regionie Disney+ stracił aż 3,8 mln klientów usługi Disney+ Hotstar. W ubiegłym roku firmie skończyły się prawa do transmitowania meczów krykieta Indian Premier League (IPL), co skłoniło korporację do obniżenia celów wzrostu Disney+ w Indiach.