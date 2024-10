Disney odkurza VHS. Obcy: Romulus zostanie wydany na kasetach wideo

Film, który już teraz można oglądać w wersji cyfrowej, pojawi się tego samego dnia na nośnikach 4K UHD, Blu-ray i DVD. Wydania fizyczne będą zawierały ekskluzywne materiały dodatkowe, takie jak wywiady z twórcami Fede Alvarezem – reżyserem i Ridleyem Scottem – producentem, kulisy produkcji oraz alternatywne zakończenia i rozszerzone sceny.

Obcy: Romulus to horror science fiction, który powraca do korzeni serii. Film opowiada historię grupy młodych kolonistów, którzy odkrywają najniebezpieczniejszą formę życia we wszechświecie. W obsadzie znaleźli się m.in. Cailee Spaeny, David Jonsson i Isabela Merced. Film okazał się dla Disneya sporym kasowym sukcesem, wszedł też na listę najbardziej dochodowych filmów z kategorią R.