Disney+ kończy z udostępnianiem kont. Tylko jeden dodatkowy profil i cena w Polsce

Stało się to, co Disney zapowiadał już od wielu miesięcy. Jeszcze w sierpniu prezes firmy, Bob Iger, odniósł się do wysyłanych do użytkowników Disney+ maili odnośnie „płatnego udostępniania” swoich kont. Właśnie dzisiaj te nowe zasady weszły w życie i platforma rozpocznie blokowanie współdzielenia konta w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kostaryce, Gwatemali, Azji i Pacyfiku oraz Europie, w tym także w Polsce. Obecnie z jednego konta mogą korzystać tylko te osoby, które wspólnie żyją w jednym gospodarstwie domowym wraz z właścicielem konta. Pozostali użytkownicy mogą zdecydować się na wykupienie własnej subskrypcji lub zapłacenie za dodatkowy profil na istniejącym koncie jako „Dodatkowy użytkownik”. Są jednak pewne ograniczenia.

Disney+ – koniec ze współdzieleniem kont i szczegóły dodatkowo płatnych profili

Na każdym istniejącym koncie można wykupić tylko jednego „Dodatkowego użytkownika” dla osoby spoza gospodarstwa domowego właściciela konta. Cena wynosi 17,99 zł miesięcznie. „Dodatkowy użytkownik” utworzy własny login i hasło i będzie mógł oglądać treści tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.